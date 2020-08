Nuovo ponte di Genova, inaugurazione in diretta tv su Rai1 lunedì 3 agosto. I numeri della costruzione | Video

La cronaca, minuto per minuto, delle celebrazioni presenziate da Mattarella

La cerimonia di inaugurazione del ponte «Genova San Giorgio» (ex ponte Morandi), alla presenza del Presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, sarà trasmessa domani, lunedì 3 agosto, su Rai1 in diretta dalle 18.15, a cura del Tg1, con il commento e la telecronaca delle celebrazioni di Filippo Gaudenzi e Nadia Zicoschi con Stefania Battistini e Giuseppe La Venia. La regia è affidata a Stefano Brasile. Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte.

"Domani in mattinata sarò a Cerignola, in provincia di Foggia, per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. È lì che, nei campi estivi voluti dalla Commissione parlamentare antimafia e dal Ministero dell’Istruzione, questi ragazzi rafforzano ogni giorno il valore della legalità, si formano e si impegnano per far crescere il proprio territorio. Nel pomeriggio sarò a Genova per l’inaugurazione del nuovo Ponte ’Genova San Giorgio': da una ferita che resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuova Italia che si rialza. Una giornata importante, che racconta il presente e il futuro di un Paese che cambia». ha scritto su facebook il premier Giuseppe Conte