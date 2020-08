Coronavirus, obbligo mascherina fino a Ferragosto ma già si pensa alla proroga

Si va verso un rinnovo per contenere il contagio

02 agosto 2020 a

a

a

C'è l'obbligo di mascherina fino al 15 agosto in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico. Ma già si pensa a una proroga, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa. A quanto si apprende da fonti di governo, il Dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d'ora dato per scontato il rinnovo dell'obbligo delle mascherine per il contenimento del contagio.

L'ordinanza adottata il primo agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma l'obbligo di mascherina "nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". L'obbligo non si applica ai bambini con meno di sei anni o ai disabili.