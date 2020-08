Meteo, caldo con le ore contate: temporali e grandine. Crollano le temperature

Le previsioni della nuova settimana

02 agosto 2020 a

a

a

Una domenica di fuoco questa del 2 agosto 2020, ma il caldo ha le ore contate. Proprio nella serata di oggi, l'alta pressione che sta favorendo tempo in prevalenza stabile su gran parte d'Italia e caldo intenso subirà un attacco ad opera del flusso atlantico che scenderà di latitudine, erodendone il perimetro settentrionale con il transito di una saccatura depressionaria su buona parte d'Italia. Ne conseguirà - secondo gli esperti di 3B meteo - un peggioramento con piogge e temporali anche di forte intensità che dalle Alpi si porteranno sulla Pianura Padana e in Liguria, risultando anche grandinigeni. I fenomeni si protrarranno anche nell'inizio della nuova settimana e si concentreranno sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, dove le temperature caleranno vistosamente.

Meteo, colpo di scena: brusco calo termico tra domenica e lunedì, temporali e grandine. Ecco dove

Oggi verso fine giornata fenomeni in attenuazione sulle Alpi, ma persistenza degli stessi sulle aree di pianura con temporali fin su Triveneto ed Emilia Romagna, anche forti. Sulle regioni centro-meridionali tempo più stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna sull'Appennino con qualche focolaio temporalesco in attenuazione in serata. Temperature in calo al Nord e sulle centrali adriatiche, continua il gran caldo sul resto del Centro e al Sud con locali punte di 40°C in Sardegna.

Lunedì instabilità in aumento anche al Centro con alcuni temporali sulle zone interne, specie in Umbria e su tratti delle Marche. Poche variazioni al Sud con tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino. Temperature in calo al Centro-Nord ed in Sardegna, ancora caldo al Sud con locali punte di 38/40°C su Tavoliere delle Puglia ed in Sicilia.