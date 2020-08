Crema, donna si dà fuoco e muore: i passanti la filmano con i telefonini e non intervengono

Il racconto da brivido di un soccorritore

A Crema, in provincia di Cremona, intorno alle 13 di oggi sabato 1 agosto 2020, una donna si è data fuoco in un campo adiacente a via Milano ed è morta. Alcune persone che hanno assistito alla scena, stando al racconto di un passante che ha cercato invano di soccorrere la vittima cercando di spegnere le fiamme, sarebbero rimaste nel parcheggio del vicino ristorante a filmare l’accaduto con il proprio cellulare senza intervenire.

Lo scrive su Facebook la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, riportando il racconto del soccorritore. «Comprendo che non tutti possano avere il sangue freddo e la prontezza per intervenire - si legge nel post della sindaca -. Ma se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino e immortalare la scena, anziché correre in aiuto o chiamare i soccorsi, allora dobbiamo farci delle domande. Cosa siamo diventati? Perché questa indifferenza?».

Secondo il suo racconto riportato integralmente dalla sindaca nel post, l’uomo stava passando di lì in auto con la moglie quando ha visto la scena e si è precipitato nel punto in cui si trovava la donna cercando di spegnere il fuoco con un asciugamano. Nel frattempo «una ventina di persone» riprendeva da lontano quanto stava accadendo. Dopo alcuni minuti l’uomo è stato raggiunto da una seconda persona con un estintore, ma né questo né i soccorsi arrivati in seguito hanno potuto salvare la vittima. L’uomo spiega che i «curiosi» si sono avvicinati alla scena «solo alla fine, quando ormai avevo spento tutto».