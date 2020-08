Napoli, carabiniere tenta di sedare una violenta lite e viene pestato: il video choc

Ci sono quattro arresti

I carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno arrestato tre maggiorenni (di 27, 22 e 19 anni, di cui due pregiudicati) e un minorenne (di anni 17), ritenuti responsabili, la scorsa notte, di aver ferocemente aggredito un appuntato dei carabinieri, che, libero dal servizio e in compagnia della moglie e di alcuni parenti, era intervenuto per sedare una violenta lite tra un gruppo di giovani in seguito ad un incidente stradale.

Il militare era stato prima investito con uno scooter e poi colpito con pugni, caschi e addirittura un tavolino in alluminio asportato da un dehor. Il video Sky della feroce aggressione.