Allerta caldo, giornata da bollino rosso su 14 città. Temperature record in Sardegna

Da domani la situazione cambia

01 agosto 2020 a

Il caldo non dà tregua nemmeno oggi, sabato primo agosto. Una giornata da bollino rosso e massima allerta per il caldo in Italia. A preoccupare sono le temperature previste in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Picco in Sardegna dove è previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 superati a Iglesias. Il cambiamento è comunque in vista: da domenica sono attese diminuzioni della temperatura.

In media il termometro non è mai sceso sotto i 35 gradi in tutta la Sardegna. Il gran caldo coincide con il fine settimana dell'esodo per le vacanze.