Terme di Saturnia, uomo fango: blitz davanti alla bella fidanzata e al suo cane | Video

Terme di Saturnia: lui non è Hulk, anche se di spalle potrebbe quasi sembrare, fatta eccezione del grigio al posto del verde. In realtà è l'uomo fango che con un blitz cerca di spaventare la fidanzata e il suo cane. Poi, ovviamente, la coppia se la ride. Ma se la ridono tutti gli altri presenti in quel momento alle terme di Saturnia, comune di Manciano, provincia di Grosseto. Alle Cascatelle il ragazzo si allontana dalla sua lei che nel frattempo sta riposando all'ombra. Si copre letteralmente di fango termale, poi si avvicina di nuovo quatto quatto senza farsi vedere. Naturalmente richiama l'attenzione di tanti.

Si nasconde dietro un piccolo dirupo e di colpo si presenta al cospetto di lei come fosse uno zombie. La signorina, però, non si impressiona per niente. La seconda parte della scena è una lunga serie di selfie, mentre il cane abbaia. Risata e in acqua per lavarsi dal fango.