Brozovic, il centrocampista dell'Inter dà in escandescenze al pronto soccorso. Intervengono i carabinieri

Serata movimenta per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter (27 anni) è finito un'altra volta sotto i riflettori per i suoi comportamenti fuori dai campi di calcio. Dopo la patente sospesa per un semaforo rosso preso a bordo della sua Rolls Royce, il croato nella notte appena trascorsa ha dato in escandescenze in un pronto soccorso. Brozovic pretendeva che un suo amico, un croato 42enne ferito lievemente a una gamba, venisse visitato prima di altre persone più gravi di lui.

Per riportare la calma sono dovuti intervenire i carabinieri che gli hanno chiaramente detto di arsi una calmata perché il suo comportamento stava per sfociare nel penale. Seconda la nota dell'Ansa il centrocampista dell'Inter ("apparso su di giri per il tenore alcolico") ha poi "fatto le sue scuse a tutti".