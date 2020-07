Meteo, ondata di caldo: oggi a Perugia previsti 38 gradi. Le città con il bollino rosso

31 luglio 2020 a

Oggi venerdì 31 luglio è (per ora) la giornata più calda d'estate. Previste temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso: Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. La prossima settimana, invece, torneranno i temporali al Centro-Nord.

Rieti previsioni meteo. Ondate di calore fino a martedì

L’ondata di caldo in arrivo dall'Africa, direttamente dal deserto del Sahara, comporta un tipo di calore molto afoso perché le masse d'aria che lo alimentano sono anche molto umide come spiega meteo.it. Nelle ore più calde della giornata, inoltre, possono nascere i classici temporali di calore che caratterizzeranno alcune zone dell'Italia. A Bologna, Torino, Bolzano e in Sardegna previsti 40 gradi; 39 a Firenze, 38 a Roma e Perugia. Al Sud valori massimi fino a 36 gradi a Catanzaro, 34 gradi a Napoli e 33 gradi a Palermo.