Alex Zanardi, i campioni paralimpici cantano i Queen per lui

I campioni dello sport paralimpico insieme per Alex Zanardi, in una cover di «Don’t stop me now» dei Queen: «una canzone che vuole arrivare al cuore del campione di handbike rimasto vittima di un grave incidente nel Senese lo scorso 19 giugno», scrive la Finp in una nota che lancia l’iniziativa sviluppata dal Comitato italiano paralimpico e che ha unito le voci di atleti di ogni disciplina sportiva.

Tra i protagonisti, oltre al Presidente del Cip Luca Pancalli (ex campione di nuoto nel palmares 8 ori, 6 argenti e 1 bronzo alle Paralimpiadi), e al campione paralimpico di paraciclismo Luca Mazzone (due volte vice campione di nuoto ai giochi Paralimpici di Sidney 2000), brillano i nomi di: Giulia Ghiretti (Ego nuoto/GS FF.OO.) vice campionessa paralimpica a Rio 2016, Simone Barlaam (Polha Varese) sette volte campione del mondo a Londra 2019. «La canzone dei Queen ’Don’t stop me now’ che ognuno di questi atleti ha interpretato sembra voler creare un ponte su cui far fluire a Zanardi la forza, il coraggio e soprattutto la vicinanza di ognuno di noi», conclude la nota.