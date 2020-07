Coronavirus, in Italia contagi ancora in risalita: 386 casi nelle ultime 24 ore e tre decessi

Il maggior numero degli infetti in Veneto e Lombardia

Sono ancora in aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il bollettino di oggi, giovedì 30 luglio 2020, dice che i casi nelle ultime 24 ore sono 386 mentre ieri l’aumento registrato era stato di 289, una differenza di quasi 100 casi. I dati sono stati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Dei 386 nuovi casi di Coronavirus, 112 sono in Veneto e 88 in Lombardia. Il totale, da inizio emergenza, sale a 247.158 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi (rispetto ai sei di mercoledì). In totale i morti arrivano a 35.132. I guariti e dimessi sono altri 765 mentre gli attualmente positivi diminuiscono di 386.