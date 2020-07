Strage di Corinaldo, tutti condannati: pene da 10 a 12 anni

30 luglio 2020 a

Pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati per il processo di Corinaldo. Sono stati riconosciuti tutti i capi di imputazione tranne associazione a delinquere nella strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, l'8 dicembre 2018, dopo l'udienza finale ad Ancona a carico della 'banda dello spray'. Tra le accuse c'è anche l'omicidio preterintenzionale.

«La procura della Repubblica prende atto della decisione del giudice - commenta la procuratrice capo Monica Garulli - e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate - mi sembra doveroso sottolineare come grazie all’impegno e agli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle Istituzioni dello Stato. La sentenza è infatti intervenuta a un anno e mezzo di distanza dai fatti». Non è stata riconosciuta l’associazione a delinquere: «Siamo delusi - ha detto uscendo dall’aula il fratello di Benedetta Vitali - non ci aspettavamo questa decisione, siamo amareggiati. Aspettiamo l’altro processo».