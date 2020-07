Coronavirus, 129 migranti positivi in Centro accoglienza del Trevigiano

30 luglio 2020 a

a

a

Coronavirus, 129 migranti sono risultati positivi in un centro di accoglienza del Trevigiano. E' stato infatti completato lo screening al Centro di accoglienza che è situato nell'ex Caserma Serena di Casier in provincia di Treviso.

Secondo quanto si apprende, complessivamente sono stati eseguiti 315 tamponi - 293 sui migranti e 22 sugli operatori - che hanno evidenziato 129 positività tra gli ospiti. La notizia è stata resa nota dall'Ulss 2 che ha sottolineato che i positivi, tutti asintomatici, sono stati immediatamente isolati all'interno della struttura. La quarantena è estesa anche a chi è risultato negativo al tampone.