Coronavirus, Arcuri: "Non sono necessarie le mascherine per la scuola dell'infanzia"

Il Comitato tecnico-scientico ha comunicato che non sono necessarie le mascherine per la scuola dell’infanzia. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in audizione in videoconferenza davanti alla commissione Cultura della Camera, in materia di avvio dell’anno scolastico 2020/21 e di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica nelle scuole.

"I banchi vanno consegnati entro l’8 settembre, poi ci sono 4 giorni di tolleranza, quindi al massimo il 12 settembre", ha precisato il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in audizione in Commissione Cultura, sull’avvio dell’anno scolastico 2020/21 e sulle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica nelle scuole, rispondendo alle domande dei parlamentari.