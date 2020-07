Coronavirus, in Italia ancora undici morti. Aumentano contagi e ricoveri, meno pazienti in terapia intensiva

28 luglio 2020 a

Ancora undici morti causati dal Coronavirus in Italia. E' il dato ufficializzato oggi, martedì 28 luglio, dal ministero della salute. Decessi in aumento, dunque, rispetto agli ultimi giorni. Dall'inizio della pandemia le vittime complessive diventano 35.123, In risalita anche i contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati 212 contro i 170 della giornata di ieri (27 luglio). Gli attualmente positivi sono 12.609. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (749, +9) e i pazienti in isolamento domiciliare (11.820, +24). In discesa soltanto i ricoveri in terapia intensiva che sono diventati 40. I casi totali di positività al Coronavirus dall'inizio della pandemia sono 246.488, le guarigioni invece 198.756 (+163). Nessun nuovo contagio in Molise, Umbria, provincia autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia.