Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 28 luglio 2020

28 luglio 2020 a

a

a

Lotto e Superenalotto: come tutti i martedì, ad eccezione del periodo del lockdown, anche oggi 28 luglio torna l'estrazione. Riparte quindi la caccia alla combinazione vincente, i sei numeri che cambiano letteralmente la vita. Il jackpot ha ripreso a crescere visto che negli ultimi concorsi nessuno è riuscito a indovinare la sestina da favola. Ormai si va di nuovo verso i venti milioni di euro. Come sempre il Corriere seguirà l'estrazione in tempo reale.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



NUMERO JOLLY

SUPERSTAR

10ELOTTO, I NUMERI