Superenalotto e Superstar, ecco le quote delle giocate vincenti (25 luglio) | Video

28 luglio 2020 a

a

a

Non ci sono stati vincitori con sei punti né con cinque + 1 nel concorso del Superenalotto di sabato 25 luglio. In compenso sono stati sette i giocatori che hanno centrato il cinque e hanno vinto 26.510 euro ciascuno. 481, invece, i vincitori con il quattro che si mettono in tasca 391 euro. Quote più popolari per il tre (30 euro per 18.720) e per il due (5,95 euro per 297.177). Le vincite immediate da 25 euro, invece, sono state 13.769.

Di seguito le quote SuperStar: 39.175 euro per i 2 quattro+SS; 3.036 euro per i 60 tre+SS; 100 euro per i 1.187 due+SS; 10 euro per i 7.807 1+SS; 5 euro per i 18.924 0+SS.