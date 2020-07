Bocelli corregge il tiro su Coronavirus: "Sono un ottimista, non un negazionista" | Video

28 luglio 2020 a

Passano poche ore dal polemico intervento di Andrea Bocelli sul Coronavirus al Senato, in cui si è detto umiliato ed offeso per il lockdown, invitando a non rispettarlo, e l'artista corregge subito il tiro. Lo fa durante un altro momento di riflessione, alla Milanesiana con il filosofo Bernard-Henri Lévy.

Coronavirus, Bocelli: "Umiliato e offeso dal lockdown. Rifiutiamoci di seguire questa regola" | Video

"Succedono cose strane in questo Paese. Mi sono speso fin dal primo giorno con la Fondazione per aiutare chi combatteva il virus. Sono stato frainteso, io non sono un negazionista, io sono un ottimista". Qui il video dell'intervento di Bocelli in cui corregge il tiro dopo le frasi in Senato sul Coronavirus, pubblicato dall'Huffingtonpost.