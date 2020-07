Roma, litiga con la fidanzata e si butta giù dalla terrazza del Pincio. Pm dispone autopsia

27 luglio 2020 a

Verrà effettuata l’autopsia sul corpo del ragazzo di 21 anni morto dopo essersi lanciato nella notte dalla terrazza del Pincio a Roma. Il pm di turno che ha avviato l’indagine conferirà domani l’incarico per eseguire l’esame autoptico anche se la dinamica di quanto avvenuto intorno alle 2.30 appare chiara.

Secondo quanto ricostruito finora la vittima, che aveva bevuto, avrebbe avuto una discussione per motivi sentimentali con la fidanzata e, al culmine del litigio, si sarebbe gettato. I soccorsi giunti sul posto l’hanno trasportato ancora vivo, ma in gravi condizioni, all’ospedale San Giovanni. Lì, purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari non ce l’ha fatta a sopravvivere ai danni riportati dalla caduta di circa 15 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.