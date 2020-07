Riciclaggio da 130 milioni e bancarotta, 12 arresti nelle Marche

27 luglio 2020 a

Nove persone in carcere e tre agli arresti domiciliari è il bilancio dell'operazione che dalle prime ore del mattino di lunedì 27 luglio vede impegnati oltre 200 finanzieri del Nucleo di polizia economica finanziaria di Ancona , dello Scico di Roma, del gruppo di Fermo e della compagnia di Civitanova Marche . Gli arrestati sono indagati, insieme ad altre 132 persone, per associazione per delinquere , bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio. Dall'indagine sono emersi dall'azienda di riciclaggio da 130 milioni; attraverso una serie di società collegate, criminale non rinunciava ad avanzare richieste per ottenere le agevolazioni e le misure prescritte per contrastare l' emergenza Covid 19 .