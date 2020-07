Coronavirus, vaccino in farmacia a gennaio. Pianeta immune in 12 mesi. Il punto di Piero DI Lorenzo (Irbm)

27 luglio 2020 a

Sul quotidiano Libero in edicola oggi 27 luglio, Pietro Senaldi ha intervistato Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm, l'azienda di Pomenzia che sta collaborando con la multinazionale farmaceutica inglese AstraZeneca e la Oxford University per la realizzazione del vaccino anti Coronavirus, il ChAdoxl. "Ci auguriamo - spiega Di Lorenzo - che la sperimentazione possa finire entro settembre. Penso che i governi prima organizzeranno la vaccinazione delle categorie più a rischio. Quindi le prime dosi in commercio dovrebbero arrivare all'inizio del prossimo anno", dunque nel mese di gennaio. Si parla di "milioni di dosi" e Di Lorenzo spiega che "la copertura entro pochi mesi sarà nel complesso buona". Secondo il presidente dell'Irbm si potranno produrre "30 milioni di dosi" e ognuna "costerà 2-3 euro. In dodici mesi il pianeta sarà immune".