Chinghiali banchettano a Roma grazie a un cassonetto rovesciato. Gianni Riotta pubblica la foto

Cinghiali anche a Roma. E' il giornalista Gianni Riotta a pubblicare la foto su twitter insieme ad un polemico "Benvenuti a Roma cinghiali". Poi sotto una frase in inglese: "Cinghiali che si godono la cena a Roma, proprio ora". La foto è incredibile. In un cassonetto rovesciato due cinghiali banchettano, proprio nel mezzo della strada.

In che zona di Roma sia stata scattata la fotografia non è chiaro, ciò che è chiaro è che i cinghiali continuano ad aumentare di numero e lo fanno in maniera vertiginosa. Ormai il problema riguarda praticamente tutte le regioni. E, appunto, persino la capitale del nostro Paese.