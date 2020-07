Coronavirus in Italia, ancora 5 morti. Altri 255 casi nelle ultime 24 ore (26 luglio)

26 luglio 2020 a

In Italia il Coronavirus provoca ancora cinque morti. Il dato arriva dal bollettino ufficiale quotidiano basato sui numeri diffusi dal ministero della salute. I decessi dall'inizio della pandemia diventano dunque 35.107. Sono 255 i nuovi casi rispetto alla giornata di sabato 25 luglio. 122.565 gli attualmente positivi. Nelle ultime ore sono state registrate ulteriori 126 guarigioni e nel complesso sono 198.446 i pazienti che hanno superato il virus. Aumentano di quattro unità i malati ricoverati con sintomi, di questi 44 sono in terapia intensiva (+3). Nelle ultime 24 ore cinque regioni non hanno registrato nuovi casi: Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata. Complessivamente in Italia gli infetti sino ad ora sono stati 246.118.