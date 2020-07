Stasera in tv 24 luglio, su La7 c'è il film Geronimo: la trama e il super cast

24 luglio 2020 a

a

a

E' Geronimo il film in programma stasera in tv, 24 luglio, su La7 in prima serata a partire dalle ore 21.15. Pellicola di genere western ovviamente, realizzata nel 1993, per la regia di Walter Hill. Il cast è particolarmente ricco con Wes Studi, Gene Hackman, Robert Duvall, Jason Patric, Matt Damon, Rodney A. Grant, Kevin Tighe, Steve Revis, Carlos Palomino, Victor Aaron. Il film racconta la storia del famoso capo indiano che rinchiuso in una riserva decide di riprendere le armi e cominciare a combattere. Si fermerà soltanto davanti all'amico americano. Ma i bianchi manterranno le promesse che hanno fatto a Geronimo?