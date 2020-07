Lucia Azzolina, test in diretta tv del banco con le rotelle: "Voi siete malpensanti". Il video della prova

24 luglio 2020 a

Lucia Azzolina, ospite a In Onda su La7 di giovedì 23 luglio, ha accettato di provare in diretta il famigerato banco con le rotelle che verrà utilizzato alla ripresa delle lezioni scolastiche a settembre per mantenere il distanziamento sociale dopo il lungo stop causa Coronavirus.

E la ministra #Azzolina provò il banco con le rotelle...Ecco il test in diretta #inonda https://t.co/qEtb3SiHMo — In Onda (@InOndaLa7) July 23, 2020

Il ministro dell'Istruzione M5S - davanti agli occhi divertiti dei conduttori David Parenzo e Luca Telese - si siede, tra parecchi imbarazzi. Il banco non sembra confortevole, anzi. Pero il ministro tiene duro: "Non è difficile sedersi su questo banco e lavorare...". Parenzo esprime delle perplessità, quindi Telse fa notare che "se uno ha il Rocci, il vocabolario di greco, qui non ci entra". E la grillina: "Ci entra, ci entra. Voi siete malpensanti". A Parenzo non resta che lanciare la pubblicità.