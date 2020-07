Droga, sedici milioni di euro nascosti nel muro: maxi sequestro al narcotrafficante

24 luglio 2020 a

La bellezza di sedici milioni di euro in contanti ed un fabbricato commerciale in provincia di Bari. E' l'ingente sequestro effettuato dagli agenti della Polizia di Stato ai danni di Massimiliano Cauchi, narcotrafficante della provincia di Milano. A mettere i sigilli sul notevole patrimonio sono stati gli uomini della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, anche grazie alla collaborazione di personale della Questura di Bari. Il sequestro fa seguito alla brillante operazione Flashback della Squadra Mobile di Milano nello scorso giugno: nel corso di quella operazione il notevole tesoro del narcotrafficante Cauchi venne ritrovato nascosto in un muro della sua abitazione.