"Alex Zanardi è davanti all'Himalaya. E' cosciente a momenti" raccontano il medico e il cappellano di Villa Beretta

"Alex Zanardi è davanti all'Himalaya. Non possiamo avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non dobbiamo essere disfattisti e pensare che non possa farcela. È qui soltanto da due giorni e dall’incidente è passato un mese. Non possiamo fare miracoli ma proveremo a mettercela tutta per aiutarlo“, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera il professor Molteni, lo specialista ed esperto pluriennale della clinica di Villa Beretta.

Niccolò Zanardi: "Il recupero sarà lungo, ma papà ce la farà. Ora non rischia più la vita"

Alla Gazzetta dello Sport ha invece parlato Luca Poli, cappellano della struttura nella quale è ricoverato Zanardi: "Cosciente un po' sì e un po' no, a momenti. Dopo il viaggio era molto stanco. L'ho visto per poco tempo e credo che avesse tutto il diritto di essere provato da un viaggio del genere. Certo che quell'uomo ha una vitalità incredibile, non so proprio dove trovi tutta quella energia. E poi è fortunato perché intorno ha una gran bella famiglia. Per la riabilitazione sono queste le due cose fondamentali: quello che ti circonda e quello che hai dentro".