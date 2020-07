Caserma sotto sequestro, a Piacenza arrestati sei carabinieri

22 luglio 2020 a

Caserma dei Carabinieri sotto sequestro: è il primo caso in Italia ed è successo a Piacenza. Un'indagine ha scoperto anni di illegalità con vittime diverse: da spacciatori a immigrati a semplici cittadini. Sono sei i carabinieri arrestati. Non ci conoscono ancora i nomi dei carabinieri arrestati, né le imputazioni contenute nelle ordinanze di custodia cautelare. Alcuni carabinieri sono in carcere, altri agli arresti domiciliari. A breve conferenza stampa ufficiale.