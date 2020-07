Niccolò Zanardi: "Il recupero sarà lungo, ma papà ce la farà. Ora non rischia più la vita"

22 luglio 2020 a

"È ancora lunga, ma papà ce la farà. Racconterà la sua storia ai miei figli" racconta Niccolò Zanardi, il figlio di Alex Zanardi, in una intervista concessa a La Stampa. Il padre è stato dimesso lunedì dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per essere trasferito a Villa Beretta, centro di riabilitazione di eccellenza, a Costa Masnaga nel Lecchese. Il giovane aggiunge: "Adesso i medici sono positivi. Il recupero è possibile, ma sarà molto lungo. La cosa migliore comunque è che papà non è più in pericolo di vita".

Alex Zanardi, trasferimento nel centro di riabilitazione Villa Beretta



Tra i problemi da affrontare, quello della vista "è il meno. Adesso i medici si occuperanno delle stimolazioni e del recupero. Loro si occupano degli stimoli neurologici, mia madre e io di quelli affettivi. Fa parte della terapia. Soltanto all'inizio, durante la sedazione, i medici ci avevano sconsigliato di farlo, per evitare una sorta di iperstimolazione. Poi, poco alla volta abbiamo cominciato, mia mamma ed io. E siamo sempre rimasti lì accanto a lui e il suo recupero è stato molto più veloce di quanto ci aspettassimo" ha concluso il figlio di Zanardi.