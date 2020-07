Pedopornografia, sgominata rete con immagini foto e video hard di adolescenti

22 luglio 2020 a

Una rete di pedofili che su una nota piattaforma di messaggistica si scambiavano materiale pedopornografico su internet internet è stata scoperta e smantellata dal Centro Nazionale di protezione dei minori del Servizio Polizia Postale di Roma e della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bari e Foggia. Le immagini osservate anche da adolescenti e vendute online secondo un "listino prezzi" specifico per ogni prestazione richiesta. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e per i minori di Bari, è sviluppata con perquisizioni personali, informatiche e sequestri in 12 regioni e 17 province italiane.

L' operazione "Pay to see" , scaturita da una segnalazione di due genitori insospettiti dall'intenso utilizzo di alcuni social network della figlia adolescente, ha portato all'emersione di un vero e proprio sistema di vendita online di immagini e video pedopornografici e pornografici autoprodotti da adolescenti e maggiorenni ed iscritti in cambio di pagamenti su conti online.