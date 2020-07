Alex Zanardi, il direttore generale del policlinico di Siena: "Un esempio di vita, per lui ci saremo sempre" | Video

21 luglio 2020 a

a

a

Valtere Giovannini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria senese, ha pubblicato un video in cui parla del trasferimento di Alex Zanardi dal Santa Maria alle Scotte di Siena al centro specializzato di riabilitazione Villa Beretta di Lecco. "Si è concluso il programma al quale era sottoposto Zanardi - dice Giovannini - Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico, hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale".

"I nostri professionisti - ha aggiunto Giovannini - rimangono naturalmente a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per ulteriori necessità che potranno evidenziarsi di sviluppo clinico, diagnostico, terapeutico come sempre accade. Ci saremo sempre con lo stesso entusiasmo e competenza che abbiamo dimostrato in questo mese". Giovannini ha ringraziato tutti i professionisti dell'ospedale senese e spiegato che il percorso di neuro riabilitazione è la cura necessaria per Zanardi. Giovannini ha esaltato la figura di Alex: "Non è solo un atleta, è un esempio di vita per tutti noi".