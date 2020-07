Alex Zanardi, fine della sedazione e trasferimento in un centro specialistico: ecco dove

Marianna Castelli 21 luglio 2020 a

Alex Zanardi, dopo 32 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria alle Scotte di Siena e la sospensione della sedazione, è stato trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. E' stata l'Azienda ospedaliero universitaria senese a dare la notizia attraverso un comunicato in cui ha spiegato che la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici e la stabilità clinica delle condizioni generali e del quadro neurologico, hanno consentito il trasferimento. Durante il ricovero nel policlinico senese a causa del terribile incidente stradale di cui è stato vittima, il campione paralimpico è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici. Da quanto si apprende Zanardi è stato trasferito nel centro riabilitazione Villa Beretta, presidio di riabilitazione dell'0spedale Valduce, a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. I medici senesi rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di consulenza e collaborazione.