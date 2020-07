Alex Zanardi come Michael Schumacher? Possibile trasferimento in un centro di riabilitazione internazionale

20 luglio 2020 a

Alex Zanardi come Michael Schumacher in un centro di riabilitazione internazionale? E' una delle ipotesi che circola ormai da qualche giorno. Il trasferimento potrebbe avvenire le condizioni fisiche dell'ex pilota lo permetteranno. E' passato più di un mese dall'incidente del campione paralimpico e i sanitari del Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è ricoverato, hanno iniziato a ridurre la sedazione farmacologica. Per ora nessuna decisione è stata presa sul trasferimento. Naturalmente tutto dipenderà da quando e come Zanardi uscirà dalla sedazione. In quel momento sarà possibile una valutazione attendibile sulle sue condizioni da parte dell'equipe multidisciplinare che lo sta seguendo dal giorno del ricovero, dopo il dammatico incidente in Valdorcia. Intanto mercoledì 22 luglio i ciclisti della nazionale paralimpica, in raduno a Lucignano, sono attesi al Santa Maria della Scala per una manifestazione di interesse.