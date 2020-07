Novara, smascherata psicosetta: reati e violenze sessuali anche su minorenni

20 luglio 2020 a

a

a

Operazione a vasto raggio, nella notte di domenica 19 luglio, nelle province di Novara, Milano, Genova e Pavia per smantellare quella che gli inquirenti hanno definito una ps icosetta . Agenti della polizia di Novara e personale del servizio centrale hanno eseguito 2 6 perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali incluse di un'inchiesta che ha svolto un'articolata e complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Torino. La Base operativa della psicosetta has been individuata Nella provincia di Novara con diramazioni a Milano e in provincia ia

di Pavia. Alla setta aderivano prevalentemente persone di sesso femminile, ma un capo c'era un uomo di 77 anni. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzati alla riduzione in schiavitù e abusi in ambito sessuale anche ai danni di minorienni.