Stromboli, esplosione dal vulcano: paura sull'isola

Due forti boati hanno svegliato la notte scorsa l'isola di Stromboli. "Per fortuna nulla di grave- dice all’Adnkronos un abitante, Gianluca Giuffrè- ma abbiamo avuto paura. Appena un anno fa, proprio in questo periodo una analoga esplosione aveva provocato la morte di un escursionista".



"Per fortuna non ci sono stati danni - afferma - Questa è stata una di quelle eruzioni che gli esperti chiamano ‘maggiori’, cioè più corte del solito. C’è stato qualche masso che ha provocato qualche focolaio. La situazione per ora appare tranquilla".