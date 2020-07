Lotto e Superenalotto: numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 18 luglio 2020

18 luglio 2020 a

a

a

Sul Corriere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto dell'estrazione di oggi, sabato 18 luglio 2020. Numeri vincenti a partire dalle 20, estrazione in diretta. A seguire le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 15 milioni e 100 mila euro e quindi come in tutti i concorsi anche stasera è ovviamente caccia al sei che cambia la vita. L'ultima clamorosa vincita è stata centrata a Sassari: un fortunato giocatore con una scommesa da tre euro ne ha vinti 60 milioni.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINZIONE