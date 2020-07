Coronavirus, in Italia casi in aumento: 249 in 24 ore. Ancora 14 morti (18 luglio)

18 luglio 2020 a

a

a

Coronavirus, non sono positivi i dati relativi al 18 luglio per l'Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 249 casi contro i 233 di venerdì 17. Leggero aumento anche dei decessi che sono 14 contro gli 11 del giorno precedente. Dall'inizio della pandemia i casi complessivi salgono a 244.216, mentre i decessi a 35.042. Dieci vittime nella sola Lombardia. Le guarigioni sono 323 e arrivano ad un totale di 196.806 e per fortuna diminuisce il numero degli attualmente positivi che comunque restano 12.368. Cinquanta i ricoverati in terapia intensiva. Numeri diramati dal bollettino della protezione civile.