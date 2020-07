Superenalotto, quote e vincite dell'ultimo concorso del 16 luglio 2020. Riparte la caccia al sei

17 luglio 2020 a

a

a

Superenalotto, non ci sono state vincite con 6, né con 5 +1 all'ultimo concorso, il numero 67 con estrazione la sera del 16 luglio 2020. Sette i vincitori con 5 che si mettono in tasca 21mila euro 682. A chi ha indovinato 4 numeri vanno 376 euro, mentre ovviamente più popolari le altre quote: 32 euro ai tre e 6,60 ai due. Le vincite immediate che valgono 25 euro sono state 11.342 ed hanno assegnato complessivamente oltre 283mila euro. Di seguito le quote SuperStar: 3 stella 3.230 euro; 2 stella 100; 1 stella 10; 0 stella 5. Non ci sono state vincite 5 stella e 4 stella.