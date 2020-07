Il grosso cinghiale a spasso nel parco catturato dalla fototrappola | Video

17 luglio 2020 a

Un grosso esemplare maschio di cinghiale. Stavolta la fototrappola di Giacomo Cellini cattura un solengo che vaga nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La fototrappola utilizzata è la Bolyguard e le immagini sono particolarmente interessanti perché mostrano il grosse esemplare di cinghiale che va in cerca di cibo da solo. Ovviamente, come sempre accade, l'animale è convinto di non essere osservato e quindi il suo comportamento è perfettamente naturale.

Odora, guarda, cerca, poi torna indietro, sfida davanti alla camera e se ne va. Giacomo Cellini continua a regalare a chi segue i suoi profili social immagini particolarmente suggestive, sempre di animali selvatici.