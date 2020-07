Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Messina. Altro sisma a nord delle Isole Eolie

16 luglio 2020 a

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Messina alle ore 12.16 del 16 luglio. Sisma di magnitudo 3.3 con epicentro a Capizzi (comune con meno di 3mila abitanti nel Parco dei Nebrodi) ad una profondità di cinque chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito dai cittadini, ma non ha causato danni a immobili e persone. Tre ore e mezza prima, alle 10.17, c'era stata una scossa di magnitudo 3 con epicentro in mare, a nord delle Isole Eolie, in questo caso però la profondità dell'epicentro era stata di oltre 300 chilometri.