Bomba d'acqua a Palermo: "Nessuna vittima accertata dai sommozzatori"

E' giallo sulle due presunte vittime del nubifragio di Palermo. I vigili del fuoco che sono stati impegnati tutta la notte nel sottopasso allagato, hanno comunicato che sino ad ora i sommozzatori non hanno accertato alcuna vittima. Le ricerche continuano per escludere la presenza di persone. Ieri, 15 luglio, le agenzie avevano battuto la notizia di due morti, notizia ripresa da tutti gli organi di stampa e confermata dalle testate siciliane. Era stato un testimone oculare, da quanto si apprende, a comunicare di aver visto una coppia uccisa dall'acqua. Fino ad ora non c'è stata nemmeno la presentazione di denunce per ricerche di persone scomparse. Il "giallo" potrà essere risolto solo in seguito al dragaggio completo dell'acqua e all'ispezione delle auto. Cresce quindi la speranza che non ci siano vittime.