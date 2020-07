Salvini confessa: "Da studente copiavo matematica e fisica e facevo copiare latino"

16 luglio 2020 a

Durissimo attacco di Matteo Salvini contro il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. "Il governo sta litigando su tutto. Oggi è il 16 luglio io da genitore, e non da senatore, non sa ancora quando riapre la scuola e come. Ho due figli, una va alle elementari e uno al liceo... Il ministro Azzolina ha saputo solo dire che un milione di ragazzi non avranno aule ma andranno in cinema e teatri. Ma non sei normale...". Poi il leader della lega ha svelato un retroscena particolare sulla sua carriera da studente: "A volte copiavo matematica e fisica e facevo copiare latino, perché ho fatto il classico".