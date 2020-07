Bomba d'acqua a Palermo, automobilisti costretti a salvarsi a nuoto

15 luglio 2020 a

"Guardate le macchine come galleggiano. Una devastazione così non l'ho mai vista. C'è la gente che piange. C'è chi abbandona l'automobile e si salva a nuoto". E' il commento in uno dei tanti video diffusi in queste ore sui social in relazione alla bomba d'acqua che è caduta su Palermo, causando vittime e feriti.

Si muore per due ore di pioggia. Due ore, non 40 giorni! Non abbiamo fiumi, laghi, ruscelli... Solo incuria e un'amministrazione indecente! #Palermo pic.twitter.com/VMx02bJC3v — Clorinda Bonfardino (@ClorindaBonfar1) July 15, 2020

Decine e decine le macchine che sono state trascinate via nelle strade diventate torrenti. Così come numerose le abitazioni e i negozi sommersi. Cittadini furiosi per la mancanza dello stato di allerta nelle ore che hanno preceduto la precipitazione. I bagnanti sono fuggiti dalla spiaggia, in molte aree della città è mancata la luce elettrica. Per i vigili del fuoco centinaia e centinaia di chiamate.