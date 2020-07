Palermo, pioggia record: dal 1797 mai una precipitazione di tale portata

15 luglio 2020 a

In poche ore a Palermo sono caduti 74 millimetri d'acqua, secondo i primi dati diffusi relativamente alla bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città. Ma c'è chi, come 3bmeteo, parla addirittura di 125 millimetri in piazza Europa. In ogni caso si tratta di un vero e proprio record assoluto dal 1797. In oltre 220 anni non aveva mai piovuto così forte in poche ore.

La temperatura è crollata addirittura di 20 gradi centigradi. Il mese di luglio, tra l'altro, è considerato da sempre il più stabile dell'anno. Forti temporali, anche se non di tale intensità, si sono abbattuti anche su Catania e Messina.