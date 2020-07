Bomba d'acqua a Palermo, strade come fiumi in piena | Video

15 luglio 2020 a

Sono incredibili le immagini che arrivano da Palermo dove una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città provocando morti e feriti. I social sono pieni di video e fotografie che fanno letteralmente venire i brividi. La città per tre ore è stata colpita da una pioggia battente che ha letteralmente trasformato le strade in fiumi in piena e le piazze in laghi.

Decine e decine le auto travolte dall'acqua, molti automobilisti costretti ad abbandonare le vetture e a salvarsi a nuoto. Già ufficializzate le prime vittime, due persone annegate nella vettura rimasta bloccata in un sottopasso. Due bambini, invece, sono stati ricoverati per ipotermia. Altri sono stati salvati da forze dell'ordine e cittadini che si sono trasformati in soccorritori.