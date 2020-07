Bomba d'acqua a Palermo, due morti nell'auto e due bimbi in ospedale per ipotermia

15 luglio 2020 a

Tragedia a Palermo per una bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città. Due persone sono annegate in un sottopasso in viale della Regione. Erano in un'automobile che è rimasta bloccata a causa dell'allagamento. La pioggia è iniziata a cadere nel primo pomeriggio ed ha continuato per circa tre ore con forte intensità. A parte le due vittime, due bambini sono ricoverati in ospedale per ipotermia. Anche loro sono rimasti intrappolati in auto insieme ai genitori. Il più piccolo ha nove mesi. Forze dell'ordine e soccorritori hanno aiutato le persone in strada, anche grazie a coperte e teli termici prelevati dagli ospedali. In alcuni sottopassi gli automobilisti sono stati costretti ad abbandonare le vetture e salvarsi a nuoto.