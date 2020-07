Il futuro dei giovani

Andrea Tomassini 15 luglio 2020 a

“I giovani sono il futuro del nostro Paese”. Questa è una delle affermazioni che si sente più spesso quando si parla dei ragazzi d’oggi. Tuttavia numeri e cronaca hanno fin qui dimostrato che l’Italia non è un Paese per questi. Basti pensare al calo delle nascite, sempre in aumento negli ultimi anni, con un conseguente invecchiamento della popolazione; al tasso di disoccupazione giovanile, che ha raggiunto quasi il 30% e che comporta l’emigrazione di molti giovani all’estero: dal 2009 al 2018, infatti, sono stati ben 250.000 gli italiani tra i 15 e i 34 anni che hanno abbandonato il loro paese natio per cercare fortuna altrove. Per non parlare poi del mancato completamento del ciclo di studi: nel 2019 la percentuale di ragazzi italiani che hanno lasciato la scuola ancor prima di conseguire la maturità ha raggiunto il 13,5%, quarto dato peggiore tra i Paesi Ue; soltanto poco più del 27% tra i 30 e i 34 anni si è laureato, mentre la media Ue supera abbondantemente il 40%; e siamo il primo Paese, sempre in Europa, per numero di Neet (Not in Education, Employment or Training), acronimo con cui si è soliti indicare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o formazione.La situazione appena descritta nella sua drammaticità potrebbe essere benissimo riassunta attraverso il pensiero nichilistico del filosofo Friedrich Nietzsche nel quale alcuni ragazzi al giorno d’oggi si rispecchiano, come sostiene anche il professor Umberto Galimberti. Non a caso quando si parla di nichilismo comunemente ci si riferisce ad ogni atteggiamento in genere rinunciatario e negativo nei confronti del mondo con le sue istituzioni e i suoi valori. Galimberti asserisce inoltre che i giovani d’oggi invece di considerare il futuro come una speranza, grazie alla quale possono cancellare gli errori del passato, se ne sentono minacciati. Si potrebbe perciò fare un paragone con la selva oscura di Dante Alighieri che nel pensier rinova la paura. Questo probabilmente perché sono ben consapevoli del fatto che il proprio futuro non dipende solo ed esclusivamente da loro, ma anche da chi si prende cura di loro (o quantomeno dovrebbe): a cominciare dalle proprie famiglie, passando per le istituzioni scolastiche e andando a concludere con le autorità che governano il Paese. Ed ecco che iniziano a sorgere interrogativi come: “Perché devo impegnarmi, devo studiare se poi non trovo lavoro?” Insomma tanti dubbi e poche certezze. Dopotutto il Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo il Magnifico recita “quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia! Chi vuol essere lieto sia: di doman non c’è certezza”. Ciò per dire che per pensare al futuro c’è tempo. Ora occorre focalizzarsi sul presente impegnandosi con costanza e senza mai mollare di fronte alle difficoltà. Sì, perché non esiste obiettivo che non possa essere raggiunto ed è proprio il desiderio di raggiungere quell’obiettivo a farci superare gli ostacoli che ci separano da esso. Quindi si deve sempre dare il massimo a prescindere da cosa accada in futuro; poiché come dice Mister Secolo Lorenzo Bernardi: «Se tu provi e fallisci, nessuno ti può dire che hai fallito; in quanto se non provi hai già fallito».

