Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Mara Venier manda in frantumi i pettegolezzi con un video

Ma se davvero Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi, come mai lei sta tranquillamente a cena con il marito Paolo Calabresi, entrambi sorridenti, divertiti e innamorati, tra l'altro in compagnia di zia Mara Venier? La domanda sorge spontanea dopo il video postato proprio da Venier sulle Instastorie del suo profilo Instagram.

Gli appassionati di gossip si sono già divisi in due partiti: il primo crede fermamente al flirt De Martino-Marcuzzi che avrebbe mandato in frantumi la storia di Belen; il secondo (sempre più numeroso) è convinto che sia solo una bufala, non solo perché De Martino l'ha ripetuto più volte, non solo perché Alessia ha fatto altrettanto con chiari segnali social, ma perché avrebbe davvero poco senso per Paolo Calabresi far finta di niente. Tra l'altro chi lo conosce bene giura che non è proprio il tipo.