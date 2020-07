Superenalotto, in quattro azzeccano il 5 e vincono 38mila euro a testa | Video

15 luglio 2020 a

Superenalotto: nel concorso del 14 luglio (il numero 66) non sono state registrate vincite con 6 punti né con 5+1. In Italia i 5 sono stati soltanto quattro e i fortunati scommettitori si mettono in tasca oltre 38mila euro. Con il 4, invece, hanno vinto in 423: per loro 371 euro a testa. Quote più popolari per il 16.815 vincitori con il tre, che incassano 28 euro, e per i 259.138 che con il 2 ottengono meno di sei euro.

Ben 11.457 le vincite immediate che assegnano 25 euro e che hanno quindi permesso di distribuire oltre 286mila euro. I numeri estratti: 17, 35, 70, 71, 74, 82. Jolly 22, superstar 79. La caccia al sei riparte.