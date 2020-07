Terremoto, scossa di magnitudo 3 registrata nel comune di Regalna

15 luglio 2020 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata questa mattina, 15 luglio, alle ore 7.40 in provincia di Catania. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno individuato l'epicentro nel territorio comunale di Regalna, piccolo paese di meno di 4mila abitanti. Non si registrano danni ad edifici e persone, ma il sisma è stato avvertito dai cittadini anche perché la profondità dell'epicentro è stata inferiore ad un chilometro. Nella giornata del 14 luglio, una scossa di intensità minore, magnitudo 2.2, era stata registrata in Emilia Romagna. Epicentro a Riolo Terme, comune di 5.500 abitanti in provincia di Ravenna.